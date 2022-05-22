Вирусолог Жемчугов предложил возобновить вакцинацию россиян от оспы

Распространение обезьяньей оспы за рубежом должно послужить российским эпидемиологам поводом задуматься о возвращении вакцинации от натуральной оспы. Об этом в интервью ТАСС заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Именно оспы обезьян — не стоит [опасаться], правда. Но специалистам стоит задуматься, не возобновить ли вакцинацию от натуральной оспы. Это как заранее подстелить соломку», — сообщил Жемчугов.

При этом вирусолог отметил, что не стоит исключать вероятность биотерроризма. Оспа обезьян сохраняется в природе благодаря грызунам, натуральная оспа исчезла, так как не имела природных очагов. Панику поднимать не стоит, однако специалистам стоит обсудить вопрос возобновления вакцинации, подчеркнул Жемчугов.

С оспой обезьян за последние месяцы столкнулись ряд европейских стран. Однако эксперты считают, что она не способна вызвать эпидемию. Специалисты уверены, что обезьянья оспа не сможет попасть в Россию.