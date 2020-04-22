Вирусолог: шанс заразиться коронавирусом при контакте с поверхностями крайне низок

Хендрик Штреек, вирусолог, пояснил, что исследователи не смогли обнаружить доказательства существования «живого» вируса на таких поверхностях, как дверные ручки или телефоны.

«Чтобы действительно „подцепить“ вирус, необходимо, чтобы кто-то покашлял себе в руку, немедленно дотронулся до дверной ручки, а затем сразу после этого другой человек должен схватить эту ручку, а потом коснуться своего лица», — заявил специалист.