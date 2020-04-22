Вирусолог: шанс заразиться коронавирусом при контакте с поверхностями крайне низок
Ученые из Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна (Германия) считают, что шанс заразиться коронавирусом при контакте с поверхностями крайне маленький. Об этом сообщило агентство RNS со ссылкой на иностранное издание.
Хендрик Штреек, вирусолог, пояснил, что исследователи не смогли обнаружить доказательства существования «живого» вируса на таких поверхностях, как дверные ручки или телефоны.
«Чтобы действительно „подцепить“ вирус, необходимо, чтобы кто-то покашлял себе в руку, немедленно дотронулся до дверной ручки, а затем сразу после этого другой человек должен схватить эту ручку, а потом коснуться своего лица», — заявил специалист.