Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома. Шанс небольшой, но он есть

Коронавирусом можно заразиться, не выходя из дома. По мнению вирусолога Анатолия Альштейна, есть вероятность подхватить COVID-19 через воду или еду.

Альштейн в интервью Пятому каналу рассказал, что в таком случае заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. Он посоветовал на всякий случай использовать кипяченую воду, фрукты и овощи мыть, а продукты подвергать термической обработке.

«Обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», — заметил доктор медицинских наук. Шанс заразиться таким способом профессор оценил как низкий.

Чтобы минимизировать риск инфицирования при общении с людьми, которые являются потенциальными переносчиками заражения, Альштейн рекомендовал соблюдать несколько простых правил.

«Нужно использовать маски, регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться», — сказал вирусолог. Он пояснил, что последнее означает нахождение от другого человека на расстоянии «хотя бы двух метров».

Не лишним будет и протирать поверхности предметов, где могут оседать частицы вируса.

В России, по последним данным, зафиксировано 155 370 больных COVID-19. С начала эпидемии вылечились 19 865 человек, скончался 1451 пациент.