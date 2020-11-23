Вирусолог заявил о превосходстве «Спутника V» над вакциной AstraZeneca

Специалист подчеркнул, что эффективность российской вакцины оценена в 92%.

«Можно сравнивать 70% и 92%? Можно, конечно, но, очевидно, в пользу 92%. Прекрасная вакцина, которая у нас создана, она уже великолепно себя показала», — отметил Зуев.

91-летний вирусолог уточнил, что и сам сделал прививку отечественным препаратом. У микробиолога зафиксировали титр антител 1 на 3200.

Накануне представители AstraZeneca отчитались об эффективности своей вакцины. В пресс-релизе компании говорится, что промежуточный анализ клинических испытаний препарата показал его среднюю эффективность на уровне 70%.