Вирусолог заявил о подделке пятой части всех QR-кодов в России

Вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов счел, что пятая часть всех QR-кодов в России куплена, а не получена после вакцинации. Об этом он рассказал URA.RU.

«Само введение QR-кодов ничему не поможет. Надо чтобы люди вакцинировались и получали потом QR-код. А сейчас у нас оценка такая, что примерно 20% населения [страны] его просто купили», — уверил доктор.

В качестве доказательств он назвал некую «статистику по ряду городов» страны. Нетесов призвал срочно исправлять эту ситуацию.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов до этого назвал две основные схемы мошенничества с QR-кодами в России. Первая — это продажа поддельных QR-кодов, которые ведут на фишинговые страницы, внешне похожие на официальные ресурсы. Проверяющим в таком случае нужно удостовериться, что ссылка в адресной строке верная.

И вторая схема мошенничества, которая распространилась в России, — покупка реальных QR-кодов у злоумышленников. В таком случае обнаружить подмену почти невозможно, отметил эксперт.