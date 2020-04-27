Вирусолог заявил о необходимости гулять в парках во время самоизоляции

Не все ограничительные меры оправданы, считает вирусолог. Например, не стоит штрафовать за передвижение на личном автомобиле, как это происходит в Москве. Так как многие и так оказались в тяжелом положении из-за режима самоизоляции. Эксперт подчеркнул, что опасности для окружающих человек в машине не представляет.

Самое главное в нынешней ситуации — обеспечить всем необходимым врачей, уверен Аграновский.

«Надо беречь врачей. У них должны быть все защитные средства. И не только в Москве, а везде — даже там, где пока что единичные случаи заражения. И, конечно, надо выплатить медикам все обещанные дополнительные выплаты. Все административные усилия должны быть направлены на это», — пояснил вирусолог.

Прогулки в парках не должны быть под запретом, заявил он. Можно разрешить прогулки с соблюдением дистанций. Для иммунитета и хорошего настроения свежий воздух необходим.