Вирусолог заявил, что вакцинированных от коронавируса госпитализируют в 14 раз реже

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что граждане, которые сделали прививку от коронавируса, оказываются в больнице в 14 раз реже тех, кто ее не вакцинировался. Об этом сообщил Ura.ru.

«Вакцинированные переносят инфекцию легче. Например, вакцинация „Спутником“ снижает вероятность госпитализации, то есть тяжелой формы заболевания, в 14 раз. Течение болезни более короткое, значительно реже регистрируются постковидные симптомы», — добавил Аграновский. Вирусом поделился личным опытом. В феврале он привился «Спутником V», после чего почувствовал слабость и повышение температуры до 37,5. Его ПЦР показывал положительный результат. Однако уже через три дня температура и общее состояние пришли в норму. Второй ПЦР через две недели был отрицательным.