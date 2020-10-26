Вирусолог заявил, что ученые имели дело с прародителем СОVID-19 7 лет назад

«Прародителя нынешнего вируса фактически удалось, еще не зная этого, выявить в 2013 году. Тогда случилось следующее: 12 китайских шахтеров спустились в шахту, чтобы там провести обследование. Из них шесть очень тяжело заболели», — уточнил специалист.

В тот момент подозрение пало на грибковую инфекцию. У пациентов взяли анализы для исследования. Понять, что это не только грибковая, но и вирусная инфекция, удалось только в 2018 году.

Отмечается, что у патогена много общего с тем, который привел к пандемии в 2020 году. Тогда специалисты не придали значения необычному случаю. Как считает вирусолог, это говорит о недостаточных в то время знаниях.