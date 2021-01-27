Вирусолог заявил, что Россия преодолела плато по COVID-19

«Если все точно указано, то это не только выход на плато, а явное снижение тенденции. Еще пару недель назад в Москве было примерно 7 000 новых случаев, а сейчас до 2 500», — уточнил специалист.

По словам Бутенко, что цифры свидетельствуют о трехкратном снижении заболеваемости. При этом коллективного иммунитета в нашей стране пока нет. Как считает вирусолог, объемы вакцинации пока слишком малы.