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    27 января 2021, 15:00

    Вирусолог заявил, что Россия преодолела плато по COVID-19

    Полина Петрова

    Профессор, специалист по вирусологии и глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии имени Ивановского» Александр Бутенко заявил, что наша страна уже преодолела плато по коронавирусу, пишет сайт URA.ru.
    Вирусолог заявил, что Россия преодолела плато по COVID-19

    «Если все точно указано, то это не только выход на плато, а явное снижение тенденции. Еще пару недель назад в Москве было примерно 7 000 новых случаев, а сейчас до 2 500», — уточнил специалист.

    По словам Бутенко, что цифры свидетельствуют о трехкратном снижении заболеваемости. При этом коллективного иммунитета в нашей стране пока нет. Как считает вирусолог, объемы вакцинации пока слишком малы.