Вирусолог заявил, что Россия преодолела плато по COVID-19
Профессор, специалист по вирусологии и глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии имени Ивановского» Александр Бутенко заявил, что наша страна уже преодолела плато по коронавирусу, пишет сайт URA.ru.
«Если все точно указано, то это не только выход на плато, а явное снижение тенденции. Еще пару недель назад в Москве было примерно 7 000 новых случаев, а сейчас до 2 500», — уточнил специалист.
По словам Бутенко, что цифры свидетельствуют о трехкратном снижении заболеваемости. При этом коллективного иммунитета в нашей стране пока нет. Как считает вирусолог, объемы вакцинации пока слишком малы.