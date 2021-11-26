Вирусолог выразил сомнение, что новый штамм коронавируса из Южной Африки распространится по всему миру

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о новом штамме коронавируса B.1.1.529, который совсем недавно был обнаружен в Южной Африке. По словам специалиста, этот вариант инфекции является заразным и опасным, однако он может не распространиться по всему миру, об этом написал сайт NEWS.ru.

При этом вирусолог отметил, что российская вакцина «Спутник V» в той или иной мере способна защитить от любого штамма, однако как она подействует на B.1.1.529, пока неизвестно.

«Вакцина „Спутник V“ защищает от любого штамма коронавируса в той или иной степени. Может быть слабее, чем от исходного — уханьского штамма или британского. На „дельту“ она действует слабее. Как она подействует на новый штамм — не изучено. Но в любом случае какое-то действие будет», — добавил Альтштейн.

Новый вариант коронавируса уже выявлен в ЮАР, Ботсване, Гонконге и Израиле. Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание в связи с обнаружением штамма B.1.1.529. Пока причин для паники нет, однако специалистам нужно собрать информацию для определения степени опасности этого вида.