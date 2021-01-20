Вирусолог Александр Чепурнов разъяснил, что после первой прививки в течение трех недель количество антител доходит до пика, а затем начинает снижаться. Повторная вакцинация необходима именно в этот период.

«Получается, что выход на хороший уровень антител — это месяц», — добавил он.

Иммунолог Валерий Черешнев согласился с коллегой и посоветовал не рисковать здоровьем в течение шести недель после первой вакцинации и четко соблюдать изоляцию.

«[После первой дозы вакцины от коронавируса организм в течение трех недель] уязвим. Очень уязвим. И после второй три недели очень уязвим», — добавил собеседник информагентства.