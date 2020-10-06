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    06 октября 2020, 13:42

    Вирусолог: вторая волна коронавируса будет жестче первой

    Дарья Морозова

    Доктор медицинских наук Альберт Альтштейн заявил, что количество зараженных коронавирусом в сутки увеличится по сравнению с весной. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Он уточнил, что причина этому — осенний сезон, в который люди чаще болеют простудными заболеваниями. Также эксперт добавил, что система здравоохранения в России готова к более активному росту количества инфицированных.

    «Сейчас будем с этим делом бороться лучше», — заключил Альтштейн.

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