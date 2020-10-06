Вирусолог: вторая волна коронавируса будет жестче первой

Он уточнил, что причина этому — осенний сезон, в который люди чаще болеют простудными заболеваниями. Также эксперт добавил, что система здравоохранения в России готова к более активному росту количества инфицированных.

«Сейчас будем с этим делом бороться лучше», — заключил Альтштейн.