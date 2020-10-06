Вирусолог: вторая волна коронавируса будет жестче первой
Доктор медицинских наук Альберт Альтштейн заявил, что количество зараженных коронавирусом в сутки увеличится по сравнению с весной. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Он уточнил, что причина этому — осенний сезон, в который люди чаще болеют простудными заболеваниями. Также эксперт добавил, что система здравоохранения в России готова к более активному росту количества инфицированных.
«Сейчас будем с этим делом бороться лучше», — заключил Альтштейн.