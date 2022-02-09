Вирусолог Волочков: заражение коронавирусом будут исследовать на искусственных мини-легких

Вирусолог Павел Волчков рассказал, что ученые изучают коронавирус при помощи созданных ими мини-легких — органоидов. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он отметил, что это хороший способ для изучения всего, что связано с вирусами, кроме иммунной системы.

«Проникновение вируса, размножение, можно добавлять разные ингибиторы (подавители), смотреть, как они блокируют вирус», — рассказал Волочков.

Он уточнил, что такие исследования пока неполные, так как ученые не могут создать органоиды с кровеносными сосудами и иммунной системой.