Вирусолог Волчков заявил, что в России маловероятна новая волна коронавируса

Вирусолог Павел Волчков рассказал, что новая волна коронавируса вряд ли начнется в России. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По его словам, это связано с тем, что у россиян стало меньше возможностей ездить за границу.

«Именно в силу всех этих причин, скорее всего, нам не следует ожидать вспышки ни в мае, ни в июне», — считает вирусолог.

Также Волчков отметил, что сейчас в России коллективный иммунитет, который может снизиться к осени.