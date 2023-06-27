27 июня 2023, 13:12
Вирусолог Волчков заявил, что появление бубонной чумы в России маловероятно
В России вряд ли появится бубонная чума. Об этом News.ru рассказал вирусолог Павел Волчков.
По его мнению, китайские и монгольские власти предприняли достаточные меры, что не допустить дальнейшего распространения заболевания. Кроме того, соответствующие шаги сделаны и со стороны Роспотребнадзора.
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«Крайне маловероятно, что заболевание перейдет на территорию РФ. Нужно помнить, что это бактериальное заболевание, относится к категории высокоопасных патогенов. Это сезонное проявление, мелкие грызуны переносят инфекцию, тут важно понять откуда они», — рассказал Павел Волчков.
Он добавил, что болезнь может быть крайне опасной и вызывать летальные исходы.
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