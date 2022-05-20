Вирусолог Волчков предупредил о возможном инфаркте после ковида

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал, что люди с лишним весом и избыточным уровнем холестерина, которые переболели коронавирусом, могут в будущем столкнуться с инфарктом или инсультом. Об этом написал Ura.ru.

Он пояснил, что самый значимый побочный эффект вирусных инфекций — отложенный инсульт и инфаркт.

«Если говорить про сердечно-сосудистые повреждения после ковида, там идет регенерация. Но как побочный эффект регенерации, когда у человека есть избыточный вес, высокий уровень холестерина, могут образовываться холестериновые бляшки. Следствие оторванной холестериновой бляшки, это ишемия. В случае сердца, это инфаркт, в случае головного мозга, это инсульт и так вплоть до летального исхода. Это один из значимых побочных эффектов такого рода вирусных инфекций — отложенный инсульт и инфаркт», — сообщил Волчков.

Вирусолог добавил, что чаще всего по сердечно-сосудистой системе бьет именно «дельта»-штамм.