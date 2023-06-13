Здоровье 13 июня 2023, 15:57 Вирусолог Волчков оценил опасность нового вируса из Таиланда Вирусолог Волчков: инфекция могла появиться из-за неочищенной питьевой воды

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Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с изданием NEWS.ru оценил опасность нового вируса, который появился в Таиланде. По его словам, он мог возникнуть из-за неочищенной питьевой воды.

«С вероятностью 99%, если это вирус, то он известный. Конечно, прямая опасность для туристов есть, но бить тревогу или нет, станет ясно после результатов из лаборатории», — добавил медик.

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Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции, он предложил ввести локальный карантин. Если это бактериальная инфекция, то помогут антибиотики. Если же это вирусная инфекция, то здесь нужно подбирать лечение. Важно следить за восполнением жидкости в организме, особенно детям, добавил врач.