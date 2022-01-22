Вирусолог: пары водки не лечат от «омикрона»

Эффективность водочных ингаляций профилактики заражения штаммом коронавируса «омикрон» не имеют научных доказательств и рассматривать их стоит только как частное мнение автора. Как сообщила «Газета.ru», с таким заявлением выступил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Об эффективности паров алкоголя против штамма «омикрон» в эфире «Радио 1» заявил доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников. Он посоветовал капать водкой на маску и подышать, чтобы погубить проникший в дыхательные пути коронавирус.

«Таких клинических исследований никто не проводил, поэтому считать это отдельной медицинской технологией в стране, где много пьющих людей, некорректно. Нет таких рекомендаций из доказательной медицины, потому что никто не оценивал эффективность и безопасность такой технологии», — прокомментировал Георгий Викулов идею академика.

Он подчеркнул, что всем медицинские рекомендации должны получить доказательства. Если их нет, то это просто частное мнение, которое не должно становиться стимулом к действию и тем более рекомендацией для профилактики.

«Если у нас начнут такое использовать, будут судебные иски от международных организаций», — предупредил специалист.

В связи с распространением по России штамма «омикрон» количество заражений коронавирусом за минувшие сутки стало рекордным. В стране выявили 57 212 новых случаев. Лидерами по росту инфицированных стали Москва (+16 094 человека) и Санкт-Петербург (+8451). Также начало расти количество госпитализаций. За сутки в больницы попали 902 человека, что на 8,4% больше, чем в минувшую пятницу.