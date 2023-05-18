Здоровье 18 мая 2023, 17:24 Вирусолог Викулов предостерег от регулярного использования мыла с антисептиком

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Использование мыла с антисептическим эффектом на постоянной основе может развивать устойчивость организма к микробам. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, мыло с антисептиком пагубно влияет как на обычных людей, так и на медицинских работников. Из-за его постоянного использования меняется микробиом и вырабатывается антибиотикорезистентность.

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«Поэтому антисептики используются только когда есть явное загрязнение, контакт с инфекционными агентами. А для домашнего использования можно обычное мыло, которое продается в торговом ретейле. Единственное, что не рекомендуется — использовать мыло с добавлением различных красителей», — отметил Георгий Викулов.

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