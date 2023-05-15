Здоровье 15 мая 2023, 16:03 Вирусолог Викулов объяснил, опасен ли для человека новый вид клещей Вирусолог Викулов: новые виды клещей могут быть переносчиками заболеваний, таких, как чума

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с ИА НСН объяснил, насколько опасны для человека новые виды клещей, и существует ли вакцина от болезней, которые они переносят.

Ранее в Тюменском медицинском университете открыли три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила.

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Как заметил ученый, клещи действительно могут быть переносчиками опасных заболеваний, но не всегда являются ими.

«Новые виды клещей могут быть переносчиками заболеваний, таких, как чума и некоторые виды лихорадок, но не всегда являются ими. Отмечу, что в России есть чумные центры, не имеющие аналогов в мире, а для профилактики чумы давно применяется отечественная живая вакцина», — добавил Викулов.

Эта вакцина была создана на основе штамма возбудителя чумы. Делать прививку могут как взрослые, так и дети. Сейчас у специалистов имеются предположения, что открытые виды клещей родом из Китая, резюмировал вирусолог.