19 июня 2023, 15:30
Вирусолог Викулов объяснил, каким образом можно снизить риски заражения лихорадкой Западного Нила
Вирусолог Викулов: следует пить кипяченую воду и использовать репелленты
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, каким образом можно снизить риски заражения лихорадкой Западного Нила в районах, которые пострадали после разрушения Каховской ГЭС.
По словам медика, местным жителям следует пить кипяченую воду и использовать репелленты.
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«Всегда, когда происходят военные действия, бедствия, наводнения, землетрясения, то происходит активация различных инфекций. В данном случае постоянная влажность в несвойственном регионе потенциально может привести к активации лихорадки Западного Нила», — добавил Викулов.
Вирусолог также порекомендовал использовать индивидуальные средства защиты от комаров.
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