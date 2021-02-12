Вирусолог: вакцина от коронавируса не может сделать человека заразным
Вирусолог Николай Малышев рассказал, что после вакцинации от коронавируса человек не может никого заразить. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Вакцина не может сделать человека заразным. Это полностью исключено», — сказал он.
Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков согласился с ним и отметил, что фрагменты вируса в препарате не могут размножаться.
«В вакцине находится вирусный вектор, он не имеет возможностей реплицироваться. То есть не может производить потомство, которое дает заражение», — пояснил он.
Биолог рассказал, что если после вакцинации кто-то из близких заболел ковидом — то это точно совпадение.
Также Малышев рассказал, что пациенту придется проходить вакцинацию от коронавируса повторно, если перерыв между дозами препарата окажется достаточно большим.
Перед повторной прививкой необходимо проконсультироваться с врачом. Он скажет, нужно ли вновь ставить первую дозу вакцины.
Заболевшим не стоит проходить вакцинацию, рассказал вирусолог. Кроме того, он напомнил, что вторую дозу ставят только спустя две недели после выздоровления.