Вирусолог уточнил, кому не поможет вакцина от COVID-19

Прививка от коронавируса может оказаться бесполезной для некоторых категорий пациентов. Не исключено, что вакцина не подействует на тех, у кого есть иммунодефицит.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал сайту Ura.Ru, у кого плохо вырабатываются антитела.

«Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», — сказал он.

Альтшейн добавил, что по способности выработать антитела каждый человек отличается от другого, но «выделить их четко на группы довольно сложно».

Информацию о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, вирусолог подверг сомнению. Как и данные о проблемах с действием вакцины от COVID-19 на пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.

Ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заметил, что после прививки от коронавируса антитела плохо вырабатываются у четырех групп людей.

Кроме того, у каждого пятого переболевшего COVID-19 они теряются спустя всего два месяца после перенесенной инфекции.