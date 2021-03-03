Вирусолог упрекнул россиян в нежелании привиться от коронавируса

Отказ россиян от вакцинации от коронавируса связан с недостатком культуры. Таким мнением с РИА «Новости» поделился профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что разработанные в России препараты уже доказали свою эффективность, поэтому отказ от их использования можно объяснить только так.

«Нежелание некоторых россиян прививаться от коронавируса вакцинами, которые доказали свою эффективность, можно объяснить недостатком культуры, — заявил Альтштейн.

Он отметил, что вакцина действительно вызывает недомогание, это связано с выработкой организмом антител. Но плохое самочувствие временное и недолгое. После этого человек получает защиту, которая в несколько раз снижает риск заражения и почти исключает возможность летального исхода в случае тяжелого течения болезни.

Профессор заявил, что на сегодняшний день в мире прививку различными вакцинами от коронавируса сделали уже около 250 миллионов человек. Он напомнил, что российская вакцина «Спутник V» прошла все три фазы клинических испытаний и показала хорошие результаты. Поэтому россиянам необходимо пройти вакцинацию.

Масштабная вакцинация от коронавируса продолжается в Московской области. Всего в регионе прививки поставили уже более 250 тысячам жителей, из которых почти половина — это пенсионеры. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что, несмотря на снижение случаев заражения, коронавирус никуда не делся, поэтому всем необходимо получить прививку, чтобы избежать третьей волны эпидемии.