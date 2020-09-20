Вирусолог указал на странности распространения COVID-19 в России

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — указал Ершов.

Вирусолог при этом отметил, что в России продолжает идти первая волна заболеваемости, а вторая может и вовсе не наступить. Кроме того, как предположил Ершов, коронавирус «перестанет быть проблемой через полгода-год». Это связано с тем, что с начала пандемии ученые научились лечить инфицированных, плюс ко всему появляющиеся вакцины также вносят свой вклад.

Несмотря на это россиянам нужно помнить и соблюдать введенные меры для того, чтобы избежать заражения коронавирусом. Это позволит свести к минимуму ущерб для здоровья людей перед массовой вакцинацией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вакцину «Спутник V» разработали в Институте имени Гамалеи. Это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавирусной инфекции. Сейчас он проходит пострегистрационные исследования. В испытаниях участвуют 40 тысяч человек.