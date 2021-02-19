Вирусолог Центра Гамалеи дал прогноз о ситуации с ковидом весной

Весной социальная активность людей увеличится, что может привести к увеличению количества заболевших ковидом. Об этом заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.

«Когда наступит потепление, контакты должны увеличиться, люди просто будут больше гулять, ходить, перемещаться. Социальная активность может увеличиться, и это может увеличить число заболевших», — пояснил профессор радио Sputnik.

При этом сезонность не играет роли в вопросе распространения инфекции. В качестве примера Бутенко привел тропические страны, где нет смены времени года. При этом в той же Бразилии или Индии люди заболевают ковидом.

«Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю», — отметил вирусолог.

По словам Бутенко, несмотря на снижение заболеваемости, необходимо продолжать соблюдать все меры безопасности. Говорить о стабильном улучшении ситуации можно будет только, когда количество населения с иммунитетом станет 60-70%.