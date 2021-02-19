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    19 февраля 2021, 04:30

    Вирусолог Центра Гамалеи дал прогноз о ситуации с ковидом весной

    Дарья Бунякова

    Весной социальная активность людей увеличится, что может привести к увеличению количества заболевших ковидом. Об этом заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.

    Вирусолог Центра Гамалеи дал прогноз о ситуации с ковидом весной

    «Когда наступит потепление, контакты должны увеличиться, люди просто будут больше гулять, ходить, перемещаться. Социальная активность может увеличиться, и это может увеличить число заболевших», — пояснил профессор радио Sputnik.

    При этом сезонность не играет роли в вопросе распространения инфекции. В качестве примера Бутенко привел тропические страны, где нет смены времени года. При этом в той же Бразилии или Индии люди заболевают ковидом.

    «Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю», — отметил вирусолог.

    По словам Бутенко, несмотря на снижение заболеваемости, необходимо продолжать соблюдать все меры безопасности. Говорить о стабильном улучшении ситуации можно будет только, когда количество населения с иммунитетом станет 60-70%.