Вирусолог центра Гамалеи раскрыл особенности антител к «омикрону»

Антитела к «омикрону» плохо работают против других штаммов коронавируса. Об этом заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, иммунитет, который появился после заражения «омикроном», не может гарантировать защиту организма от других штаммов вируса.

«Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на „омикрон“, довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы», — сказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.

Он напомнил, что «дельта» все еще продолжает циркулировать. При этом специалист подчеркнул, что организм защищают не только антитела. Существует еще и клеточный иммунитет, поэтому нельзя сказать, что после «омикрона» у человека совсем нет защиты от других вариантов коронавируса.

«После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета», — отметил Альтштейн.

Для получения полноценной защиты перенесшим «омикрон» необходимо пройти вакцинацию, заключил профессор.