Вирусолог связал спад заболеваемости COVID-19 в России с хорошим иммунитетом | 360°

Здоровье 07 ноября 2022, 10:36 Вирусолог связал спад заболеваемости COVID-19 в России с хорошим иммунитетом Вирусолог Ларичев: спад заболеваемости COVID-19 в России связан с иммунитетом населения РИА "Новости"

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Спад заболеваемости ковидом в России связан с тем, что многие люди уже переболели и у них выработался иммунитет. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института вирусологии Виктор Ларичев радиостанции «Говорит Москва».

«Потому что в данном отрезке времени многие контактировали с „омикроном“, который был намного более заразным, лучше передавался от человека к человеку, поэтому у нас образовалась иммунная прослойка», — рассказал он.

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Ларичев напомнил, что в России также продолжается вакцинация. Поэтому количество людей с иммунитетом немаленькое. По его словам, если не появится новый штамм коронавируса, то спад заболеваемости продолжится.

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«Если появится новый штамм, то, может быть, будет подъем, а может быть, иммунитета, который у нас есть, будет хватать», — заключил он.

Накануне суточный прирост заболеваемости впервые с июня не превысил пяти тысяч, за 24 часа ковидом заболели 4566 человек. Об этом говорят данные оперштаба.