Вирусолог сравнил смертность от COVID-19 среди непривитых и вакцинированных

От коронавируса умирает около 4% всех заболевших, но ни одного смертельного случая от вакцины «Спутник V» не зафиксировано. Об этом в беседе с «Известиями» напомнил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Он подчеркнул, что многие до сих пор ожидают от вакцины какого-то подвоха. Люди боятся побочных эффектов, которые якобы могут проявиться спустя долгое время. Но при этом от коронавирусной инфекции умирает 4% заразившихся. При хронических болезнях эта цифра в разы возрастает.

«По смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить, например, с дифтерией. А насчет того, зачем ему убивать — не приписывайте ему разум. Ему не надо никого убивать, просто у части людей есть либо серьезные заболевания, либо особенности иммунитета, из-за которых они от этой инфекции умирают», — подчеркнул Нетесов.

Вирусолог еще раз напомнил, что ни одного смертельного случая от «Спутника V» не было ни в России, ни в других странах. Напротив, данные говорят об эффективности и безопасности препарата.

Нетесов объяснил, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса, которое напрямую бы действовало на инфекцию. По его словам, для разработки такого препарата нужны годы. Медик считает, что после этой пандемии люди перестанут слишком легкомысленно относиться к инфекциям и прививкам.

Ранее американские врачи заявили, что COVID-19 скоро станет пандемией непривитых. В ВОЗ выразили обеспокоенность, что слишком много стран пока не могут получить вакцину, а значит люди там под угрозой.