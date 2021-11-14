Вирусолог спрогнозировал переход к обязательной вакцинации пенсионеров в России

Обязательную вакцинацию пенсионеров введут в ближайшие месяцы во всех регионах России. Такой прогноз дал вирусолог, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

По словам вирусолога, власти страны объявят обязательную вакцинацию пожилых людей, чтобы снизить показатели смертности от коронавируса.

«Это вопрос не личной безопасности и свободы, как пытаются изобразить: „Мол, мое здоровье, что хочу, то и делаю“. С одной стороны это так. Но, с другой стороны, государство заинтересовано в сохранении народа, а не в уничтожении», — процитировало Чумакова Ura.ru.

Эксперт призвал верить государственной политике о необходимости прохождения вакцинации.

Первым известным документом о прививочной кампании в России стало письмо Екатерины II. Послание о пользе вакцинации российская императрица отправила генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву. Письмо она написала во время путешествия в Крым. Теперь его можно будет купить на торгах, которые устроит аукционный дом MacDougall’s.