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    14 ноября 2021, 22:42

    Вирусолог спрогнозировал переход к обязательной вакцинации пенсионеров в России

    Вирусолог Чумаков: обязательную вакцинацию пенсионеров объявят в России

    Дарья Бунякова

    Обязательную вакцинацию пенсионеров введут в ближайшие месяцы во всех регионах России. Такой прогноз дал вирусолог, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

    Вирусолог спрогнозировал переход к обязательной вакцинации пенсионеров в России

    По словам вирусолога, власти страны объявят обязательную вакцинацию пожилых людей, чтобы снизить показатели смертности от коронавируса.

    «Это вопрос не личной безопасности и свободы, как пытаются изобразить: „Мол, мое здоровье, что хочу, то и делаю“. С одной стороны это так. Но, с другой стороны, государство заинтересовано в сохранении народа, а не в уничтожении», — процитировало Чумакова Ura.ru.

    Эксперт призвал верить государственной политике о необходимости прохождения вакцинации.

    Первым известным документом о прививочной кампании в России стало письмо Екатерины II. Послание о пользе вакцинации российская императрица отправила генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву. Письмо она написала во время путешествия в Крым. Теперь его можно будет купить на торгах, которые устроит аукционный дом MacDougall’s.