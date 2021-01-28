Вирусолог спрогнозировал снятие ковидных ограничений к лету

Уже к лету в России смогут снять ограничения. Все дело в том, что пандемия коронавируса заметно пошла на спад. Об этом рассказал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН и старейший вирусолог России Феликс Ершов.

«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять. Окончательно пандемия окончится, когда 70-80% людей проконтактируют с вирусом. А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — передает Ura.ru его слова.

Ученый добавил, что важную роль в победе над пандемией играют вакцины от коронавируса. По его словам, данные об эффективности массовой вакцинации появятся уже через несколько месяцев.

По мнению депутата Госдумы и бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, стране требуется массовый иммунитет. Поэтому лучший способ внести свой вклад в победу над инфекцией — сделать прививку. Помимо этого, важным остается соблюдение масочного режима и правил личной гигиены. Как отметил Онищенко, «чем ответственнее мы будем себя вести», тем быстрее пандемия закончится.

Ранее глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе и врач-инфекционист Галина Гольцман заявила, что не стоит носить две медицинские маски одновременно, пишет RT. Это может привести к ощущениям усталости и сонливости от повышенного содержания углекислого газа в области носа.