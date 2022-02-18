Вирусолог Скулачев назвал особенность антител при «омикроне»

Вирусолог Максим Скулачев рассказал, что для того, чтобы избежать повторного заражения штаммом «омикрон», в организме должен быть титр антител выше 1000 BAU/мл. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что другие показатели от заражения могут не защитить — лишь предотвратить тяжелое протекание болезни. При этом точная цифра необходимого титра неизвестна.

«Но сколько нужно антител, чтобы радикально защитить от заражения, неизвестно, может быть и 1000, и 2000, и 3000, то есть это тысячи единиц», — заключил Скулачев.