Вирусолог сделал прогноз, в какой стране произойдет новая вспышка COVID-19

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государство не будет закупать «Спутник V». При этом ряд СМИ заподозрил, что президент страны Владимир Зеленский прошел процедуру вакцинации российским препаратом.

«Если, кроме России, нет источников закупки вакцины от коронавируса, то отказ от „Спутника V“ принесет серьезный ущерб для Украины», — подчеркнул Аграновский.

Он уверен, что вакцинация от коронавируса в этой стране должна стартовать в ближайшее время, если власти хотят уменьшить количество заражений и смертей среди граждан. При этом вирусолог заметил, что вопросы вакцинации находятся в ведомстве властей государства.

Как уточнил специалист, этой проблемой должны заниматься местные политики. Эксперт добавил, что использование аналогов нашей вакцины тоже поможет в борьбе с распространением COVID-19.