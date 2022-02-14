Вирусолог Щеленков рассказал о влиянии «нейроковида» на мозг

Нейроковидом называют поражения нервной системы, вызванные коронавирусом, передала «Вечерняя Москва». Врач-вирусолог Максим Щеленков рассказал о тяжелых последствиях болезни для мозга.

«Нейроковид делят на несколько этапов. Первый этап известен всем: он вызывает потерю обоняния и вкуса. Затем наступает второй, который вызывает так называемые функциональные расстройства. Сюда можно включить нарушение сна, повышение уровня тревожности, панические атаки, а также развитие депрессии», — рассказал специалист.

При третьей стадии могут начаться серьезные психические нарушения — депрессия, или делирий, вызывающий помрачение сознания, нарушение мышления, внимания и эмоций. При этом осложнения на нервной системе могут произойти после заражения любым штаммом, включая «омикрон».

«Лучше не ждать дебюта постковидных синдромов или появления нейроковида, а проверяться хотя бы два–три месяца после вылеченного COVID-19», — заключил Щеленков.