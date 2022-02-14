Вирусолог Щеленков рассказал, какие анализы нужно сдавать после COVID-19

После перенесенного ковида обязательно нужно сдать несколько анализов, чтобы исключить возможные последствия для организма, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказал врач-вирусолог Максим Щеленков.

Одним из распространенных последствий ковида является повышенная вязкость крови.

«И я рекомендую пройти три вида тестирования: коагулограмму, тромбоэластограмму и гемостазиограмму. Все это разные звенья системы свертывания крови, и нужно посмотреть результаты всех этих анализов», — рассказал врач.

Кроме того, необходимо сдать общий клинический анализ крови. Он покажет уровень лейкоцитов и лимфоцитов, а также поможет определить, нет ли в организме дефицита железа.

«Врач должен проверить С-реактивный белок, нужно проверить лактат — маркер, характерный для гипоксии, когда мало кислорода. Такие параметры позволяют оценить состояние человека, переболевшего коронавирусом», — добавил Щеленков.