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    14 февраля 2022, 12:04

    Вирусолог Щеленков рассказал, какие анализы нужно сдавать после COVID-19

    Полина Гребенщикова

    После перенесенного ковида обязательно нужно сдать несколько анализов, чтобы исключить возможные последствия для организма, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказал врач-вирусолог Максим Щеленков.

    Одним из распространенных последствий ковида является повышенная вязкость крови.

    «И я рекомендую пройти три вида тестирования: коагулограмму, тромбоэластограмму и гемостазиограмму. Все это разные звенья системы свертывания крови, и нужно посмотреть результаты всех этих анализов», — рассказал врач.

    Кроме того, необходимо сдать общий клинический анализ крови. Он покажет уровень лейкоцитов и лимфоцитов, а также поможет определить, нет ли в организме дефицита железа.

    «Врач должен проверить С-реактивный белок, нужно проверить лактат — маркер, характерный для гипоксии, когда мало кислорода. Такие параметры позволяют оценить состояние человека, переболевшего коронавирусом», — добавил Щеленков.