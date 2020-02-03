Вирусолог рекомендует не верить всем новостям про коронавирус

Михаил Щелканов, профессор и вирусолог из НИИ вирусологии им. Ивановского, сообщил, что вставки ВИЧ находятся почти во всех вирусах — это нормально. По его словам, не стоит верить всем сообщениям в прессе про коронавирус.

Эксперт отметил, что некоторые журналисты выдают новости о новом вирусе слишком быстро. Ученые еще не успели провести эксперименты и все проверить, а СМИ уже обо всем рассказали.