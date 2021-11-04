Вирусолог разрешил пить алкоголь после вакцинации от COVID-19

Для людей, прошедших вакцинацию против коронавируса, нет категорического запрета на употребление алкоголя. Такое мнение выразил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Медик рассказал в беседе с Ura.Ru, что небольшое количество спиртного не повлияет на иммунитет. Речь о том, чтобы выпить несколько бокалов вина — по мнению врача, это никак не может навредить.

«Иммунная система работает совершенно независимо от таких факторов. Конечно, если вы принимаете очень большую дозу алкоголя, то это может сказаться на эффективности вакцины», — рассказал вирусолог.

Профессор подчеркнул, что алкоголь в больших дозах действительно может сказаться на работе иммунитета. Спиртное в первую очередь влияет на мозг, потому приводит к переменам в поведении и мировосприятии. Также алкоголь воздействует на печень, хоть и в меньшей степени, и на различные ткани в организме. Большая доза окажет влияние и на работу иммунной системы.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что процесс иммунизации сразу после прививки проходит лучше, если человек не употребляет алкоголь, особенно крепкий. У непьющих людей иммунитет действительно формируется эффективнее.

Некоторые врачи считают, что после перенесенного COVID-19 восстановлению могут помочь небольшие дозы спиртных напитков. Доктор Александр Мясников выразил мнение, что смягчить последствия болезни может красное вино.