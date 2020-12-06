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    06 декабря 2020, 20:37

    Вирусолог рассказала о риске импотенции у пациентов с COVID-19

    Кирилл Фролов

    Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут столкнуться с долгосрочными последствиями для организма, включая эректильную дисфункцию у мужчин. Об этом в эфире NBC Chicago заявила американский вирусолог Дена Грейсон.
    Вирусолог рассказала о риске импотенции у пациентов с COVID-19

    «Существуют серьезные опасения, что у мужчин могут быть долгосрочные проблемы — эректильная дисфункция из-за этого вируса, поскольку мы знаем, что он вызывает проблемы с сосудами», — сообщила Грейсон.

    Несмотря на то, что большинство людей излечиваются от COVID-19, вирусолог предупреждает, что со временем могут проявиться и другие отложенные последствия инфекции, включая неврологические осложнения.

    Американские вирусологи предупреждают о новых всплесках заболеваемости из-за поездок к родными на День благодарения и на предстоящее Рождество. С начала недели в США ежедневно регистрируют более 200 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордные показатели с начала пандемии. Официально в стране от COVID-19 умерли более 280 тысяч американцев.

    Ранее телеканал CNN выяснил, что китайские власти занижали число заразившихся и количество смертей от коронавирусной инфекции в начале эпидемии.