Вирусолог рассказала о риске импотенции у пациентов с COVID-19

«Существуют серьезные опасения, что у мужчин могут быть долгосрочные проблемы — эректильная дисфункция из-за этого вируса, поскольку мы знаем, что он вызывает проблемы с сосудами», — сообщила Грейсон.

Несмотря на то, что большинство людей излечиваются от COVID-19, вирусолог предупреждает, что со временем могут проявиться и другие отложенные последствия инфекции, включая неврологические осложнения.

Американские вирусологи предупреждают о новых всплесках заболеваемости из-за поездок к родными на День благодарения и на предстоящее Рождество. С начала недели в США ежедневно регистрируют более 200 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордные показатели с начала пандемии. Официально в стране от COVID-19 умерли более 280 тысяч американцев.

Ранее телеканал CNN выяснил, что китайские власти занижали число заразившихся и количество смертей от коронавирусной инфекции в начале эпидемии.