Вирусолог рассказал, в каком случае женщина может передать антитела своему ребенку

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с «360» подтвердил, что женщина может передать антитела своему новорожденному ребенку при кормлении грудью. Так он прокомментировал новость о том, что у вакцинированной матери в США родился ребенок с антителами.

«Антитела ребенка будут так же эффективно работать, как и у матери. Эти белковые образования обладают определенной специфичностью, в этом отношении, в какой бы среде они ни были, они действуют одинаково», — объяснил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, антитела обычно не передаются от матери к плоду, потому что плод защищен. Однако если ребенок на грудном вскармливании, то антитела передаются вместе с молоком.

«Это очень важная защитная мера для младенца. Младенцы получают молоко матери, и это их защищает», — отметил профессор в разговоре с «360».

Ранее сообщили, что медик во Флориде привилась от коронавируса первым компонентом вакцины от Modernа. В это время она была беременна. Ребенок появился на свет с антителами. Такого в мире еще не было.