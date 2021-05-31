Вирусолог рассказал, сколько может держаться коллективный иммунитет после прививки от COVID-19

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, что после вакцинации от коронавируса коллективный иммунитет может продержаться два-три года. Специалиста процитировал сайт «Мир 24».

«Мы можем только прогнозировать, но не утверждать, что, судя по всему, он будет эффективен год и более, каждые три месяца не надо будет бегать и вакцинироваться. Наверное, будет два — три года», — предположил Семенов.

Он напомнил, что множество вакцин эффективны на протяжении какого-то времени. В частности, это касается прививок от гриппа и клещевого энцефалита.