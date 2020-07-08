Вирусолог рассказал, придет ли бубонная чума в Россию

По словам специалиста, бубонная чума может прийти на восток России. Однако там хорошо работают противочумные станции. Помимо этого, имеются лекарства для лечения этой болезни.

«У нас эта проблема остро не стоит. Эти вспышки были и будут в той же Монголии. Там тоже службы работают. Дальше этих небольших вспышек заболеваемость не расходится», — пояснил эксперт.

Никоноров отметил, что для того, чтобы в России исчез коронавирус, определенное количество людей должны переболеть. В этом случае выработается иммунитет и инфекция уйдет.