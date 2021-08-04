Вирусолог рассказал, при каком условии могут одобрить «Спутник V» в ЕС до конца года

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал условие, которое необходимо для одобрения российской вакцины «Спутник V» в европейских странах. По его словам, нужно, прежде всего, достичь коллективного иммунитета, это докажет эффективность отечественного препарата, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на слова эксперта.

Викулов отметил, что основным аргументом стабилизации эпидобстановки в России будет достижение популяционного иммунитета. Если это удастся сделать к ноябрю, то можно будет считать, что наша страна, как и другие, смогла сделать это благодаря вакцинации. Из-за того, что «Спутник V» является ведущим препаратом, есть основания предполагать, что именно его быстрее всего одобрят в ЕС.