Вирусолог рассказал, почему не стоит ориентироваться на титр антител при ковиде
Вирусолог Малинникова: Т-клеточный иммунитет покажет уровень защиты организма от вирусов
Доктор медицинских наук, вирусолог Елена Малинникова рассказала, почему не стоит ориентироваться только на титр антител для определения уровня защиты организма от коронавируса. Сегодняшние тест-системы дают разные значения, поэтому нет единого мнения, какое количество антител должно быть, написало ИА Nation News.
«ВОЗ пересчитала в своих единицах, попыталась привести все к единому знаменателю. Однако, единого мнения, какое количество антител должно быть для защиты от коронавирусной инфекции, нет», — пояснила специалист.
Она заметила, что определять, на сколько хорошо работает иммунитет только по количеству антител не стоит. Для это есть такое понятие, как Т-клеточный иммунитет, который покажет уровень защиты организма от вирусов.
«Т-клеточный иммунитет отличается от количества антител тем, что он конкретно отвечает на тот или иной вирус, а количество антител может быть разным. Каждый организм индивидуален. Мы поняли сегодня, столкнувшись с разными вариантами вируса, что это может быть самое разное количество. В период роста заболеваемости вакцинация в любом случае должна проводиться при любом количестве антител», — подытожила специалист.