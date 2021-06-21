Вирусолог рассказал, почему коронавирус становится опаснее в жару

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Сергей Нетесов объяснил, почему в жару коронавирус становится опаснее для некоторых категорий заболевших. Об этом написала ОСН.

Жара оказывает влияние на больных ковидом хроников, речь идет о страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. При заражении вирусом на жаре у них значительно повышается шанс тромбоза. Такая тенденция наблюдалась и год назад.

«На сайте Москвы имеются данные о том, что весной 2020 года коронавирус привел к преждевременным смертям массы людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно, у которых была склонность к тромбообразованию. Другое дело, что если мы будем сравнивать с зимой, когда температура воздуха была в районе -20 градусов и сейчас — когда это +30, то эффект температуры значительный для людей с тромбозом», — пояснил медик.