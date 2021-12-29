Вирусолог рассказал, почему больной ковидом может начать синеть

Тяжелое течение COVID-19 может привести к тому, что кожа больного начнет синеть. Об этом предупредил в беседе с Ura.ru ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев.

«Очень частый симптом коронавируса — нарушение оксигинации крови, нарушение работы легких и отек легких. Это снаружи проявляется цианозом», — рассказал Скулачев.

По его словам, подобное состояние можно предсказать при помощи бытового пульсоксиметра.

«Когда оксигинация падает ниже некоторого уровня, срочно вызывать скорую и не доводить до цианоза. Это тяжелый ковид. Это немедленная госпитализация, реанимация», — предупредил вирусолог.

Но спасти такого пациента можно, заверил Скулачев. Для этого необходим дополнительный кислород и искусственная вентиляция легких.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков согласился, что цианоз может проявляться при тяжелом течении коронавируса. В первую очередь начинает синеть носогубный треугольник. Все тело человека, по словам иммунолога, синеет очень редко. Это является аномалией, связанной с нарушением обмена веществ, а не с воздействием коронавируса.