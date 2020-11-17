Вирусолог рассказал о вреде антибактериального мыла

Для профилактики коронавирусной инфекции и других заболеваний совсем не обязательно использовать какое-то дорогое мыло. Более того, антибактериальное средство может даже навредить коже рук.

«Покупать какое-то дорогое мыло со специальными свойствами совершенно не обязательно. Это способ сделать деньги. На мыле совсем не обязательно должно быть написано „Антибактериальное“», — рассказал доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский в эфире «Радио 1».

Антибактериальное мыло может слишком высушить кожу рук или уничтожить не те бактерии, которые нужно. Поэтому нужно использовать обычное детское мыло, а также лучше твердое, а не жидкое. Второе хуже смывает бактерии и вирусы.

А вот температура воды никак не влияет на очищение кожи рук. Она просто должна быть комфортной для человека.

Именно мытье рук с мылом неоднократно называли лучшим способом защиты от коронавируса. Также эффективно ношение масок. А вот антисептики могут быть опасны — они сушат и портят кожу рук, а кроме того — уничтожают не все бактерии.