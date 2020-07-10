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    10 июля 2020, 18:37

    Вирусолог рассказал о сроках восстановления иммунитета после коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, в беседе с НСН рассказал, сколько времени необходимо, чтобы лейкоциты в крови восстановились после коронавирусной инфекции.

    Он отметил, что лимфопения это показатель снижения иммунитета, но это временная вещь. Она характерна не только для коронавируса. А восстановление лейкоцитов в крови может занимать как несколько дней, так и недель.

    По его словам, медицинское вмешательство необходимо в том случае, если лимфопения становится более стойкой. Врачи смогут помочь с восстановлением лейкоцитов, например, прописав витамины.

    Альштейн считает, что было бы хорошо учитывать этап восстановления в больничном листе.

    «Ведь это существенно продлит больничный лист, человек тогда не работает и не получает деньги. Вообще, во многом зависит от самочувствия человека, если он чувствует себя нормально, а лейкоцитов поменьше, то ничего страшного, восстановятся», — заявил вирусолог.