Вирусолог рассказал о сроках восстановления иммунитета после коронавируса

Он отметил, что лимфопения это показатель снижения иммунитета, но это временная вещь. Она характерна не только для коронавируса. А восстановление лейкоцитов в крови может занимать как несколько дней, так и недель.

По его словам, медицинское вмешательство необходимо в том случае, если лимфопения становится более стойкой. Врачи смогут помочь с восстановлением лейкоцитов, например, прописав витамины.

Альштейн считает, что было бы хорошо учитывать этап восстановления в больничном листе.

«Ведь это существенно продлит больничный лист, человек тогда не работает и не получает деньги. Вообще, во многом зависит от самочувствия человека, если он чувствует себя нормально, а лейкоцитов поменьше, то ничего страшного, восстановятся», — заявил вирусолог.