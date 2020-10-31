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    31 октября 2020, 00:33

    Вирусолог рассказал о «полезных» мутациях коронавируса

    Ксения Басырова

    Мутации коронавируса приведут к меньшей летальности. В этом уверен вирусолог Анатолий Альтштейн.
    Вирусолог рассказал о «полезных» мутациях коронавируса

    «Вирус меняется и будет меняться, причем в более мягкую сторону, давая меньше летальности, а так называемые новые виды — это варианты того же самого коронавируса», — рассказал в интервью «Вечерней Москве» доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    Врач напомнил, что еще весной в Европейских странах была очень тяжелая ситуация с коронавирусом. Смертность там составляла от 5%, например, в Германии, до 17% — в Италии и Вкликобритании. Сейчас же летальность снизилась в 20-30 раз. Это говорит о том, что коронавирус стал менее опасным, хотя остался достаточно заразным.

    Альтштейн также добавил, что вакциона от COVID-19 должна помочь, потому что он не меняется в антигенном отношении.

    Ранее стало известно, что в Москве за последние сутки от коронавируса скончались 55 человек. У всех погибших была пневмония, а также положительный результат теста на COVID-19.