Вирусолог рассказал о «полезных» мутациях коронавируса

Мутации коронавируса приведут к меньшей летальности. В этом уверен вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Вирус меняется и будет меняться, причем в более мягкую сторону, давая меньше летальности, а так называемые новые виды — это варианты того же самого коронавируса», — рассказал в интервью «Вечерней Москве» доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Врач напомнил, что еще весной в Европейских странах была очень тяжелая ситуация с коронавирусом. Смертность там составляла от 5%, например, в Германии, до 17% — в Италии и Вкликобритании. Сейчас же летальность снизилась в 20-30 раз. Это говорит о том, что коронавирус стал менее опасным, хотя остался достаточно заразным.

Альтштейн также добавил, что вакциона от COVID-19 должна помочь, потому что он не меняется в антигенном отношении.

Ранее стало известно, что в Москве за последние сутки от коронавируса скончались 55 человек. У всех погибших была пневмония, а также положительный результат теста на COVID-19.