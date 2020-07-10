Вирусолог рассказал о появлении у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

«Если при том отношении к противоэпидемическим мерам, которое сейчас у нас есть, заболеваемость по-прежнему будет снижаться, значит можно говорить, что у нас есть какой-то противоэпидемический коллективный иммунитет», — поделился своим предположением специалист.

Он подчеркнул, что в таком случае нашей стране не грозит вторая волна распространения инфекции. Альтштейн добавил, что несмотря на постепенный спад заболеваемости необходимо продолжать внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в РФ. По его словам, нельзя полностью исключить вероятность повторного введения ограничительных мер.