Вирусолог рассказал о пяти ключевых признаках заражения COVID-19

Накануне американские ученые рассказали, что у пациентов с коронавирусом может проявляться ранее неизвестный симптом — раздражение на пальцах ног. Оно напоминает обморожение, при котором кожа сильно краснеет. Помимо прочего, ряд ученых заявили о более чем 20 нетипичных симптомах заболевания. По словам Альтштейна, наибольшее значение стоит придавать лишь главным деталям.

«Искать у себя 16 симптомов совершенно не нужно. Достаточно искать у себя температуру, кашель, потерю обоняния и вкуса, плохое самочувствие, боль в горле», — пояснил медик.

Он посоветовал все остальные признаки недуга оставить специалистам, которые обязательно обратят на них внимание в случае заражения.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что воспаление кожи при коронавирусе лечится комплексно. Изначально необходимо избавиться от инфекции, убрать аутоиммунный процесс.